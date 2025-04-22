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        Adıyaman'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Adıyaman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 16:52 Güncelleme: 22.04.2025 - 16:52
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        Adıyaman'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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        Adıyaman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yaptığı iddiasıyla Z.H.A'yı gözaltına aldı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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