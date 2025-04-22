Adıyaman'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Adıyaman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı.
Adıyaman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yaptığı iddiasıyla Z.H.A'yı gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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