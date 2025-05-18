Gaziantep ve çevre illerde Galatasaray'ın şampiyonluğu kutlanıyor

Bazı taraftarlar ise ellerindeki sarı kırmızı bayrakları sallayıp meşaleler yaktı.

Kahramanmaraş’ta şampiyonluk kutlaması için Prof. Dr. Necmeddin Erbakan Bulvarı, Trabzon Caddesi ve Azerbaycan Caddesi'nde toplanan sarı-kırmızılı taraftar grubu meşaleler ve bayraklarla şampiyonluk şarkıları söyledi.

Bazı taraftarların ise çalınan müzikler eşliğinde halay çektiği görüldü.

Gaziantep Üniversitesi önünde toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar, bayraklar ve meşalelerle Galatasaray lehine tezahürat yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında kendi sahasında Bellona Kayserispor'u 3-0 yenen Galatasaray'ın şampiyonluğu garantilemesi, Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te kutlandı.

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