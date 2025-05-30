Kahta Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açıldı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Halk Eğitim Merkezi'nin yıl sonu sergisi törenle açıldı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Halk Eğitim Merkezi'nin yıl sonu sergisi törenle açıldı.
Sergide, el sanatlarından geleneksel Türk el sanatlarına, resimden takı tasarımına kadar birçok eser yer aldı.
Kahta Halk Merkezi'ndeki açılışa, Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, kursiyerler ve ilgililer katıldı.
Konuşmaların ardından yıl sonu sergisi katılımcılar tarafından gezildi. Kaymakam Soysal, sergide emeği geçen kursiyerlere ve usta öğreticilere teşekkür etti.
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