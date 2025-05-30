Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Kahta Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açıldı

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Halk Eğitim Merkezi'nin yıl sonu sergisi törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 09:48 Güncelleme: 30.05.2025 - 09:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahta Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Halk Eğitim Merkezi'nin yıl sonu sergisi törenle açıldı.

        Sergide, el sanatlarından geleneksel Türk el sanatlarına, resimden takı tasarımına kadar birçok eser yer aldı.

        Kahta Halk Merkezi'ndeki açılışa, Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, kursiyerler ve ilgililer katıldı.

        Konuşmaların ardından yıl sonu sergisi katılımcılar tarafından gezildi. Kaymakam Soysal, sergide emeği geçen kursiyerlere ve usta öğreticilere teşekkür etti.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Berber koltuğunda kardeşini öldürmüştü! Dehşeti anlattı!
        Berber koltuğunda kardeşini öldürmüştü! Dehşeti anlattı!
        Hepsi amca çocuklarıydı... Arazi savaşında 4 kuzen öldü!
        Hepsi amca çocuklarıydı... Arazi savaşında 4 kuzen öldü!
        İnci öğretmen reddedilince kendini vurdu
        İnci öğretmen reddedilince kendini vurdu
        "Kamyonetten düştü" dediler! Lastik ve kaputta kan izleri!
        "Kamyonetten düştü" dediler! Lastik ve kaputta kan izleri!
        14 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur bekleniyor
        14 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur bekleniyor
        Brezilya'da kitap okumak hapis cezasını kısaltıyor
        Brezilya'da kitap okumak hapis cezasını kısaltıyor
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        Deniz feneri ebeveynliği
        Deniz feneri ebeveynliği
        Sanal gerçeklik teknolojisi nasıl çalışıyor?
        Sanal gerçeklik teknolojisi nasıl çalışıyor?
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        "Ticaret Mahkemesinin kararı çok yanlış ve siyasi"
        "Ticaret Mahkemesinin kararı çok yanlış ve siyasi"
        Trump'tan Musk açıklaması: "O her zaman bizimle olacak"
        Trump'tan Musk açıklaması: "O her zaman bizimle olacak"
        Mevsimlik işçinin tazminat hakkı
        Mevsimlik işçinin tazminat hakkı
        Kerem Aktürkoğlu evlendi
        Kerem Aktürkoğlu evlendi
        İnfaz paketi Meclis'te! Paketin içeriğinde neler var?
        İnfaz paketi Meclis'te! Paketin içeriğinde neler var?
        Diyanet ile ilgili kanun teklifi kabul edildi
        Diyanet ile ilgili kanun teklifi kabul edildi
        Otomobile silahlı saldırı: 3 ölü, 3 yaralı
        Otomobile silahlı saldırı: 3 ölü, 3 yaralı
        Kan donduran olay! Poşette 3 kafatası ve kemikler bulundu
        Kan donduran olay! Poşette 3 kafatası ve kemikler bulundu
        Yıkandığı sudan sabun yapılıyor
        Yıkandığı sudan sabun yapılıyor
        Süper Lig'e yükselen son takım Fatih Karagümrük!
        Süper Lig'e yükselen son takım Fatih Karagümrük!

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Adıyaman'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Perre Antik Kenti'ndeki 125 metrekarelik mozaikte konservasyon işlemi
        Perre Antik Kenti'ndeki 125 metrekarelik mozaikte konservasyon işlemi
        Gölbaşı'nda köylere hizmet götürme birliği seçimi yapıldı
        Gölbaşı'nda köylere hizmet götürme birliği seçimi yapıldı
        Sincik Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açıldı
        Sincik Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açıldı
        Adıyaman'da bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı
        Adıyaman'da bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı
        ADYÜ'de 3 bin 79 öğrenci mezuniyet heyecanı yaşadı
        ADYÜ'de 3 bin 79 öğrenci mezuniyet heyecanı yaşadı