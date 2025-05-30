Kahta Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açıldı

Konuşmaların ardından yıl sonu sergisi katılımcılar tarafından gezildi. Kaymakam Soysal, sergide emeği geçen kursiyerlere ve usta öğreticilere teşekkür etti.​​​​​​​

Sergide, el sanatlarından geleneksel Türk el sanatlarına, resimden takı tasarımına kadar birçok eser yer aldı.

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