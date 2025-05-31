Gölbaşı'nda sulama havuzuna düşen inek kurtarıldı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sulama havuzuna düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sulama havuzuna düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Aktoprak Köyünde N.Ş'ye ait inek, tarlada otlarken yaklaşık 3 metre derinlikteki sulama havuzuna düştü.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekibi yönlendirildi.
Ekiplerin 2 saatlik çalışmayla inek düştüğü havuzdan çıkarılarak sahibine teslim edildi.
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