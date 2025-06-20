Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı.
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsaldaki bir evde uyuşturucu olduğu bilgisine ulaştı.
Adrese düzenlenen operasyonda 400 gram kubar esrar, 10 kök keneviri, 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.
Gözaltına alınan O.D. sorgulanmak üzere karakola götürüldü.
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