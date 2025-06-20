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        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

        Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 08:53 Güncelleme: 20.06.2025 - 08:53
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        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
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        Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsaldaki bir evde uyuşturucu olduğu bilgisine ulaştı.

        Adrese düzenlenen operasyonda 400 gram kubar esrar, 10 kök keneviri, 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

        Gözaltına alınan O.D. sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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