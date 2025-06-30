Adıyaman'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü
Adıyaman'da motosikletin devrildiği kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Adıyaman'da motosikletin devrildiği kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Serhat Özel idaresindeki plakasız motosiklet, Adıyaman-Çelikhan kara yolunun 30. kilometresinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Sürücü Özel, olay yerinde hayatını kaybetti, motosiklette bulunan ve yaralanan D.Ü ise ambulansla hastaneye sevk edildi.
Özel'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.