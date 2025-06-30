Adıyaman'da eşi tarafından tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti

İlçeye bağlı Beşgöze köyü Selavat mezrasında ikamet eden Ahmet Dolaş (65) ile eşi Leyla Dolaş (69) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı.

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