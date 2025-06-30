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        Adıyaman'da eşi tarafından tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti

        Adıyaman'ın Gerger ilçesinde eşi tarafından tüfekle vurulan kadın yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 11:46 Güncelleme: 30.06.2025 - 11:46
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        Adıyaman'da eşi tarafından tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti
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        Adıyaman'ın Gerger ilçesinde eşi tarafından tüfekle vurulan kadın yaşamını yitirdi.

        İlçeye bağlı Beşgöze köyü Selavat mezrasında ikamet eden Ahmet Dolaş (65) ile eşi Leyla Dolaş (69) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı.

        Tartışma sırasında Ahmet Dolaş, av tüfeğiyle eşine ateş etti. Ağır yaralanan Leyla Dolaş, olay yerinde hayatını kaybetti.

        Leyla Dolaş'ın cenazesi, otopsi için Gerger Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Ahmet Dolaş ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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