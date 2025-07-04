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        Adıyaman'da ormanlık alanlara girişler yasaklandı

        Adıyaman'da, yaz aylarında artan orman yangını riskine karşı tüm ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar 1 Temmuz itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 21:18 Güncelleme: 04.07.2025 - 21:18
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        Adıyaman'da ormanlık alanlara girişler yasaklandı
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        Adıyaman'da, yaz aylarında artan orman yangını riskine karşı tüm ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar 1 Temmuz itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı.

        Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamada, yasağın 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 74. maddesi ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 9. ve 66. maddeleri uyarınca alındığı belirtildi.

        Yasağa göre, ormanlık alanlarda mangal, semaver ve benzeri ateşli piknik faaliyetleri ile dilek feneri, meşale, havai fişek gibi yangın riski taşıyan malzemelerin kullanılması ve her türlü ateş yakılması kesin olarak yasaklandı.

        - Belirli mesire alanlarında ateşsiz pikniğe izin

        Açıklamada, Adıyaman ili sınırlarında yer alan Alidağı Mesire Alanı, Adıyaman Şehir Ormanı, Yeşilkuşak, Budaklı, Beypınarı ve Karadağ mesire alanlarında ise ateşsiz piknik, yürüyüş ve spor faaliyetlerine izin verileceği kaydedildi.

        Uygulamanın orman yangınlarını önlemeye yönelik tedbirler kapsamında alındığına işaret edilen açıklamada, vatandaşlardan alınan kararlara hassasiyetle uymaları istendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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