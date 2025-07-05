Adıyaman'da evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
Adıyaman'da bir evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.
Adıyaman'da bir evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.
Yeni Mahalle'de üç katlı binanın üst katında Eyüp B’ye ait dairede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın sırasında evde bulunan ve dumandan etkilenen Eyüp B. ile Büşra B. bölgeye gelen ambulansta tedavi edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
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