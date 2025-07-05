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        Adıyaman'da evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

        Adıyaman'da bir evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 23:37 Güncelleme: 05.07.2025 - 23:44
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        Adıyaman'da evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
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        Adıyaman'da bir evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

        Yeni Mahalle'de üç katlı binanın üst katında Eyüp B’ye ait dairede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangın sırasında evde bulunan ve dumandan etkilenen Eyüp B. ile Büşra B. bölgeye gelen ambulansta tedavi edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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