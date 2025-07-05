Adıyaman'da evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Yangın sırasında evde bulunan ve dumandan etkilenen Eyüp B. ile Büşra B. bölgeye gelen ambulansta tedavi edildi.

Yeni Mahalle'de üç katlı binanın üst katında Eyüp B’ye ait dairede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

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