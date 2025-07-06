CHP'li Karasu ve Emir'den gözaltına alınan Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere'ye destek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu ve Grup Başkanvekili Murat Emir, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada gözaltına alınmasını eleştirdi.

CHP Adıyaman İl Başkanlığı önünde toplanan partililere seslenen Karasu, Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tutdere'nin yanında olduklarını söyledi.

Tutdere'nin masum olduğunu savunan Karasu, şunları kaydetti:

"Abdurrahman kardeşim işte bu depremde sizinle beraber yattı, ağladı, Adıyaman'ı ayağa kaldırmak için çalıştı. Hepimiz buna şahidiz, günlerce milletvekili arkadaşlarımızla Adıyaman'da mücadele ettiler. Sizler şahitsiniz. Adıyamanlılar, şahit oldukları için Abdurrahman Tutdere'ye yüzde 50 oy verdi ve onu belediye başkanı seçtiler. Tutdere, 15 aydır Adıyaman için her gün mücadele ediyor. 100 gün önce suç örgütü ilan ettikleri adamla sözleşmeyi yenilemeyen Abdurrahman Tutdere'nin alnından öpeceklerine, 'sözleşme yenilemedi' diye o gidiyor, ihbarcı oluyor, yalan konuşuyor, iftira atıyor ve Abdurrahman Tutdere'yi gözaltına alıyorlar."