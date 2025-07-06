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        CHP'li Karasu ve Emir'den gözaltına alınan Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere'ye destek

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu ve Grup Başkanvekili Murat Emir, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada gözaltına alınmasını eleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 01:26 Güncelleme: 06.07.2025 - 01:26
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        CHP'li Karasu ve Emir'den gözaltına alınan Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere'ye destek
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        CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu ve Grup Başkanvekili Murat Emir, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada gözaltına alınmasını eleştirdi.

        CHP Adıyaman İl Başkanlığı önünde toplanan partililere seslenen Karasu, Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tutdere'nin yanında olduklarını söyledi.

        Tutdere'nin masum olduğunu savunan Karasu, şunları kaydetti:

        "Abdurrahman kardeşim işte bu depremde sizinle beraber yattı, ağladı, Adıyaman'ı ayağa kaldırmak için çalıştı. Hepimiz buna şahidiz, günlerce milletvekili arkadaşlarımızla Adıyaman'da mücadele ettiler. Sizler şahitsiniz. Adıyamanlılar, şahit oldukları için Abdurrahman Tutdere'ye yüzde 50 oy verdi ve onu belediye başkanı seçtiler. Tutdere, 15 aydır Adıyaman için her gün mücadele ediyor. 100 gün önce suç örgütü ilan ettikleri adamla sözleşmeyi yenilemeyen Abdurrahman Tutdere'nin alnından öpeceklerine, 'sözleşme yenilemedi' diye o gidiyor, ihbarcı oluyor, yalan konuşuyor, iftira atıyor ve Abdurrahman Tutdere'yi gözaltına alıyorlar."

        CHP Grup Başkanvekili Emir de Abdurrahman Tutdere'nin iftiraya kurban edilmek istendiğini öne sürerek, buna izin vermeyeceklerini söyledi.

        CHP'nin her zaman hukuksuzluğa karşı direndiğini savunan Emir, "Buradan haykırıyoruz, yapılan bütün hukuksuzluğa, haksızlıklara karşı direniyoruz ve direnmeye devam edeceğiz. Bir adım geri atmayacağız, bir milim eğilmeyeceğiz. Ne Abdurrahman'dan vazgeçeceğiz ne de diğer belediye başkanlarımızdan." ifadesini kullandı.

        - Konuşma yaptığı platformdan düştü

        Emir, konuşmasının ardından platformdan indiği sırada dengesini kaybederek düştü.

        Ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Emir'in, kaburgalarında kırık olduğu ve sabah saatlerinde ambulans uçakla Ankara'ya sevk edileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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