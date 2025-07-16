Adıyaman'da 35 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Adıyaman'da hakkında 35 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Adıyaman'da hakkında 35 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda ekipler, çeşitli suçlardan 35 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E.A'yı saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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