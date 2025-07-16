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        Adıyaman'da 35 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Adıyaman'da hakkında 35 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 12:07 Güncelleme: 16.07.2025 - 12:07
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        Adıyaman'da 35 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
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        Adıyaman'da hakkında 35 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda ekipler, çeşitli suçlardan 35 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E.A'yı saklandığı adreste yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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