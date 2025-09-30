Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 18:08 Güncelleme: 30.09.2025 - 18:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        M.E. idaresindeki 06 DGD 786 plakalı otomobil, Kahta-Adıyaman kara yolu Samsat yol ayırımında şarampole devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ve araçtaki 2 kişi ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: Hamas'a 3-4 gün veriyorum
        Trump: Hamas'a 3-4 gün veriyorum
        Bakan Yerlikaya'dan eski tip ehliyet uyarısı
        Bakan Yerlikaya'dan eski tip ehliyet uyarısı
        Görev değişikliğinin perde arkasında ne var?
        Görev değişikliğinin perde arkasında ne var?
        MİT'ten veri casuslarına operasyon!
        MİT'ten veri casuslarına operasyon!
        30 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        30 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        Barış Boyun suç örgütüne dava açıldı!
        Barış Boyun suç örgütüne dava açıldı!
        İzmir'de polis merkezine saldırıda bir acı haber daha!
        İzmir'de polis merkezine saldırıda bir acı haber daha!
        Asansörün 7.katta halatı koptu! Pelin'in kahreden ölümü!
        Asansörün 7.katta halatı koptu! Pelin'in kahreden ölümü!
        Netanyahu Gazze'de işgalin süreceğini savundu
        Netanyahu Gazze'de işgalin süreceğini savundu
        Okulda yanlışlıkla çalınan alarm izdihama neden oldu!
        Okulda yanlışlıkla çalınan alarm izdihama neden oldu!
        Elektrik akımına kapıldı trafik kazasında öldü!
        Elektrik akımına kapıldı trafik kazasında öldü!
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Mjällby'nin peri masalı!
        Mjällby'nin peri masalı!
        "Acı haberi iki doktor eşliğinde aldım"
        "Acı haberi iki doktor eşliğinde aldım"
        G.Saray Liverpool karşısında!
        G.Saray Liverpool karşısında!
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 90 bin TL'yi aştı
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 90 bin TL'yi aştı
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'

        Benzer Haberler

        Adıyaman Üniversitesi'nde Gazze'ye destek yürüyüşü düzenlendi
        Adıyaman Üniversitesi'nde Gazze'ye destek yürüyüşü düzenlendi
        Otobüsle çarpışan otomobildeki aynı aileden 4 kişi öldü
        Otobüsle çarpışan otomobildeki aynı aileden 4 kişi öldü
        Atatürk Barajı'nda kuraklık nedeniyle su seviyesinin düşmesi sonucu adacıkl...
        Atatürk Barajı'nda kuraklık nedeniyle su seviyesinin düşmesi sonucu adacıkl...
        Adıyaman'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü
        Adıyaman'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü
        Adıyaman'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
        Adıyaman'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
        Adıyaman'da inşaat temeline devrilen araçtaki 4 kişi yaralandı
        Adıyaman'da inşaat temeline devrilen araçtaki 4 kişi yaralandı