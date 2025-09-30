Adıyaman'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
M.E. idaresindeki 06 DGD 786 plakalı otomobil, Kahta-Adıyaman kara yolu Samsat yol ayırımında şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ve araçtaki 2 kişi ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
