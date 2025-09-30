Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı

        Adıyaman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 19:15 Güncelleme: 30.09.2025 - 19:25
        Adıyaman'da çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı
        Adıyaman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

        Küçük Sanayi Sitesi'nde iki grup arasında çıkan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        Kavgada K.A, tabancayla vurularak yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan K.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

