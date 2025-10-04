Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz, Adıyaman'da aşçılık atölyesine katıldı:

        Türk Kızılay öncülüğünde başlatılan "İyilikle Pişen Hayatlar" Projesi kapsamında Adıyaman'daki depremzede kadınların katılımıyla aşçılık atölyesi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2025 - 15:08 Güncelleme: 04.10.2025 - 15:27
        Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz, Adıyaman'da aşçılık atölyesine katıldı:
        Türk Kızılay öncülüğünde başlatılan "İyilikle Pişen Hayatlar" Projesi kapsamında Adıyaman'daki depremzede kadınların katılımıyla aşçılık atölyesi düzenlendi.

        İmamağa Mahallesi'ndeki Türk Kızılay Aşevi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, ünlü şefler Bedrettin Aydoğdu ve Metin Yavuz ile 20 depremzede kadın katıldı.

        Yılmaz, etkinlikte yaptığı konuşmada, aşçılık atölyesinin üçüncüsünü organize ettiklerini, ünlü şeflerin ve ekibinin projeye desteğinin çok kıymetli olduğunu söyledi.

        Kentin Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilendiğini anımsatan Yılmaz, "Biz, iyilikle pişen hayatları, deprem ve afet gibi zorlu süreçlerden geçmiş güçlü kadınlarımızın yeniden ayağa kalkıp hem kendi hayatlarını hem de ailelerini yeniden inşa etmelerinin bir vesilesi olarak görüyoruz." dedi.

        Türk Kızılay olarak esnaf ve çiftçilere destek olduklarını ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

        "Bu kapsamda daha önce yürüttüğümüz esnaf ve çiftçi destek projeleriyle 8 bin 739 ailenin yeniden işlerine dönmelerine katkı sağladık, bu yolculukta onların yanında olduk. Kadınlarımızla başlattığımız 'İyilikle Pişen Hayatlar' atölyemizi burada sonlandırmayı düşünmüyoruz. Deprem bölgesindeki ihtiyaçlar sona erdikten sonra da Türkiye'nin dört bir yanında kadınlarımıza benzer imkanlar sunmanın çok önemli olduğuna inanıyoruz."

        - "Kızılay olarak her zaman onların yanında yer alıyoruz"

        Ünlü şeflerin Kızılaya verdikleri desteğe işaret eden Yılmaz, "Kızılay olarak her zaman onların yanında yer alıyoruz ama burada en önemli unsur, hayatını mutfağa adamış şeflerimizin ve ustalarımızın bizlere verdikleri büyük destek. Kendilerine ulaştığımızda hem bu projeyi anlatmak hem de sonrasında kadınlarımızın istihdamına katkı sağlamak için gönülden yanımızda oluyorlar." şeklinde konuştu.

        Atölyeye katılan Büşra Koparal Taşkale, yemek yapmanın mutluluk verdiğini belirtti.

        Vildan Salan da yemek yapmanın püf noktalarını ünlü şeflerden öğrendiğini ve çok keyif aldığını anlattı.

        Yarın sona erecek aşçılık atölyesine katılanlara sertifika verilecek. Katılımcılara istihdam olanaklarına kavuşmaları için Türk Kızılay tarafından rehberlik desteği sunulacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

