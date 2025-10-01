Yeşilay Genel Başkanı Dinç, Adıyaman'da konferansa katıldı:

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, "Şehirler sadece taşla, betonla kurulmaz, bir de ruhu olmalı. Bu ruhun temelinde bağımsızlık ve özgürlük yer almalı. Biz Yeşilay olarak devlet ve yerel yöneticilerimizle birlikte bağımlılıkla mücadeleyi bu ruhun en önemli parçası görüyoruz." dedi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Kahtalı Mıçe Konferans Salonu'nda düzenlenen "En İyi Narkotik Polisi Anne, Kahta Modeli" konferansına katılan Dinç, burada yaptığı konuşmada, çocuklara, gençlere ve ailelere yönelik birçok etkinliğin başarıyla gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Deprem sonrası Adıyaman'da hem maddi hem de manevi yönden yeniden imar süreci yaşandığını belirten Dinç, şöyle konuştu:

"Depremde çok sayıda binamızı kaybettik, sevdiklerimize veda etmek zorunda kaldık. Büyük bir acı yaşadık. 2 yıldır şehir yeniden kuruluyor. Şehirler sadece taşla, betonla kurulmaz, bir de ruhu olmalı. Bu ruhun temelinde bağımsızlık ve özgürlük yer almalı. Biz Yeşilay olarak devlet ve yerel yöneticilerimizle birlikte bağımlılıkla mücadeleyi bu ruhun en önemli parçası görüyoruz."