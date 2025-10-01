Adıyaman Emniyet Müdürü Nazman muhtarlarla buluştu

Adıyaman İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman, muhtarlarla buluştu.

Nazman, Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdulkadir Geylani Taş ve beraberindeki muhtarlarla Polisevi Şube Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Toplantıda, asayiş, trafik ve narkotik olayları ile bu alanlarda alınan önlemler ele alındı.

Etkinlikte, mahallelerin huzur ve güvenliğine katkı sağlayacak görüş ve öneriler de değerlendirildi.