        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 22:21 Güncelleme: 08.10.2025 - 22:27
        Adıyaman'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı
        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

        B.Ö. idaresindeki 02 HU 048 plakalı otomobil, Kahta-Adıyaman kara yolunun 7'nci kilometresinde şarampole devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü ve araçtaki bir kişinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

