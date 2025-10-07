Adıyaman'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
Adıyaman ve Kahta ilçesinde, Adıyaman Filistin Dayanışma Platformu öncülüğünde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenlendi.
Kent merkezinde, Adıyaman Filistin Dayanışma Platformu öncülüğünde düzenlenen etkinlik, Mimar Sinan Kültür Parkı'nda başladı.
Burada toplanan kalabalık, tekbir getirip pankart açarak Demokrasi Parkı'na kadar yürüdü.
Kahta ilçesinde de Kaymakamlık binası önünde düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Selamlama ve açılış konuşmasını Kahta STK Platformu sözcüsü Ali Kaya yaptı.
