Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        GÜNCELLEME - Adıyaman'da annesiyle tartıştığı iddia edilen babasını bıçakla yaralayan genç tutuklandı

        Adıyaman'da annesiyle tartıştığı iddia edilen babasını bıçakla yaralayan 18 yaşındaki genç, tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 10:08 Güncelleme: 08.10.2025 - 10:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Adıyaman'da annesiyle tartıştığı iddia edilen babasını bıçakla yaralayan genç tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adıyaman'da annesiyle tartıştığı iddia edilen babasını bıçakla yaralayan 18 yaşındaki genç, tutuklandı.

        İddiaya göre, Petrol Mahallesi'nde bir konteynerde yaşayan M.Z.K. ile S.K. çifti arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada çiftin çocukları M.O.K, babasını bıçakla yaraladı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı baba, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis ekiplerince gözaltına alınan M.O.K. sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TBMM'den İsrail'e ortak tepki
        TBMM'den İsrail'e ortak tepki
        Bakan Fidan: SDG denklem dışına çıkmalı
        Bakan Fidan: SDG denklem dışına çıkmalı
        Konser soruşturmasında iddianame!
        Konser soruşturmasında iddianame!
        Kurtulmuş: İsrail aklını başına almalı, arkadaşlarımız derhal bırakılmalı
        Kurtulmuş: İsrail aklını başına almalı, arkadaşlarımız derhal bırakılmalı
        Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme
        Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme
        8 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        8 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Real Madrid'in prensi Arda Güler!
        Real Madrid'in prensi Arda Güler!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Pınar Bulunmaz'ın şüpheli ölümünde tutuklama kararı!
        Pınar Bulunmaz'ın şüpheli ölümünde tutuklama kararı!
        Passat'ta sedan 'muamması'
        Passat'ta sedan 'muamması'
        Neden yapay zekâ ile bağ kuruyoruz?
        Neden yapay zekâ ile bağ kuruyoruz?
        Boşanma davalarında süre tartışması!
        Boşanma davalarında süre tartışması!
        Yaşadığı şiddeti anlattı
        Yaşadığı şiddeti anlattı
        Dursun Özbek tek tek açıkladı!
        Dursun Özbek tek tek açıkladı!
        Fenerbahçe'de OHAL!
        Fenerbahçe'de OHAL!
        'Ucuz' Tesla ortaya çıktı
        'Ucuz' Tesla ortaya çıktı
        'Tarihin Sıfır Noktası'nda heyecan verici keşif
        'Tarihin Sıfır Noktası'nda heyecan verici keşif
        Yılın en çok kazanan sporcuları açıklandı!
        Yılın en çok kazanan sporcuları açıklandı!
        Cimbom zorlu virajda!
        Cimbom zorlu virajda!

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da öğrenciler Gazze için pedal çevirdi
        Adıyaman'da öğrenciler Gazze için pedal çevirdi
        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Adıyaman'da annesiyle tartıştığı iddia edilen babasını bıçakla yaralayan ge...
        Adıyaman'da annesiyle tartıştığı iddia edilen babasını bıçakla yaralayan ge...
        Adıyaman'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
        Adıyaman'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
        Adıyaman'da çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
        Adıyaman'da çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
        Adıyaman'da öğrencilerden Filistin ve Gazze için farkındalık etkinliği
        Adıyaman'da öğrencilerden Filistin ve Gazze için farkındalık etkinliği