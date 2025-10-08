Adıyaman'da öğrenciler Gazze için pedal çevirdi
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, ortaokul öğrencileri "Gazze için pedallıyoruz" etkinliği düzenledi.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, ortaokul öğrencileri "Gazze için pedallıyoruz" etkinliği düzenledi.
Mevlana Ortaokulu bahçesinde bir araya gelen yaklaşık 100 öğrenci, Filistin halkına destek olmak amacıyla bisikletleriyle şehir turu attı.
Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan öğrenciler, yol boyunca sloganlar atarak ve ilahiler söyleyerek Gazze'ye destek mesajı verdi.
Kahta Kaymakamlığı önünde sona eren etkinliğe ilçe protokolü de katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.