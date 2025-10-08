Adıyaman'da öğrenciler Gazze için pedal çevirdi

Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan öğrenciler, yol boyunca sloganlar atarak ve ilahiler söyleyerek Gazze'ye destek mesajı verdi.

Mevlana Ortaokulu bahçesinde bir araya gelen yaklaşık 100 öğrenci, Filistin halkına destek olmak amacıyla bisikletleriyle şehir turu attı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.