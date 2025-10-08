Habertürk
Habertürk
        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 13:03 Güncelleme: 08.10.2025 - 13:03
        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kahta İlçe Jandarma komutanlığı ile İl Jandarma İstihbarat ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı.

        Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 6 kilogram esrar ile 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli, sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

