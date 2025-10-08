Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kahta İlçe Jandarma komutanlığı ile İl Jandarma İstihbarat ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 6 kilogram esrar ile 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, sorgulanmak üzere karakola götürüldü.
