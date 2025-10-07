Habertürk
        Adıyaman'da çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

        Adıyaman'da çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

        Adıyaman'da elektrikli şofbenden kaynaklanan yangında 1 kişi dumandan etkilendi.

        07.10.2025 - 14:46
        Adıyaman'da çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
        Adıyaman'da elektrikli şofbenden kaynaklanan yangında 1 kişi dumandan etkilendi.

        K-1 geçici konteyner kentteki bir konteynerde elektrikli şofbenin neden olduğu yangında Melihat S. dumandan etkilendi.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

        Söndürülen yangında dumandan etkilenen Melihat S'ye sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

