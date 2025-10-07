Adıyaman'da çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

K-1 geçici konteyner kentteki bir konteynerde elektrikli şofbenin neden olduğu yangında Melihat S. dumandan etkilendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.