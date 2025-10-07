Adıyaman'da öğrencilerden Filistin ve Gazze için farkındalık etkinliği
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde lise ve ortaokul öğrencileri, Filistin ve Gazze'ye destek amacıyla etkinlik düzenledi.
Kahta TP Lisesi ve Ortaokulu öğrencileri, okul bahçesinde ellerinde Filistin bayraklarıyla toplanarak "Gazze’nin Yanındayız" yazılı pankartlar taşıdı.
Öğrenciler, Gazze halkının yaşadıklarını anlatan konuşmalar yaptı.
Program, okunan şiirler, ilahiler ve edilen dua ile sona erdi.
