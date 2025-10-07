Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da öğrencilerden Filistin ve Gazze için farkındalık etkinliği

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde lise ve ortaokul öğrencileri, Filistin ve Gazze'ye destek amacıyla etkinlik düzenledi.

        Giriş: 07.10.2025 - 12:02 Güncelleme: 07.10.2025 - 12:04
        Adıyaman'da öğrencilerden Filistin ve Gazze için farkındalık etkinliği
        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde lise ve ortaokul öğrencileri, Filistin ve Gazze'ye destek amacıyla etkinlik düzenledi.

        Kahta TP Lisesi ve Ortaokulu öğrencileri, okul bahçesinde ellerinde Filistin bayraklarıyla toplanarak "Gazze’nin Yanındayız" yazılı pankartlar taşıdı.

        Öğrenciler, Gazze halkının yaşadıklarını anlatan konuşmalar yaptı.

        Program, okunan şiirler, ilahiler ve edilen dua ile sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

