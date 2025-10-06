Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da tel çit çekerken yüksekten düşen kişi hayatını kaybetti

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir arazide tel çit çektiği sırada yüksekten düşen kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 18:32 Güncelleme: 06.10.2025 - 18:32
        Adıyaman'da tel çit çekerken yüksekten düşen kişi hayatını kaybetti
        Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir arazide tel çit çektiği sırada yüksekten düşen kişi hayatını kaybetti.

        İlçeye bağlı Sarıyaprak köyünde bir arazide tel çit çekerken yüksekten düşen Muhittin Demirler ağır yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Demirler, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

