        Adıyaman Haberleri

        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 15:59 Güncelleme: 29.10.2025 - 15:59
        Stat:Kahtaİlçe

        Hakemler: Gürcan Hasova, Selim Şenöz, Kadir Akıllı

        Kahta 02 Spor: Murat Günal, Yusuf Kaplan, Yusuf Fırat, Erkan Nazlı (Dk. 28 Kaan Dorak), İbrahim Halil Şimşek, Ahmet Tuna Akıl, Eray Erdemir (Dk. 58 Mertcan Çam), Hayri Kıcıkoğlu (Dk. 90+1 Roji Sözeri), Ömer Akar, Faruk Sağlık (Dk. 58 Berkay Ceylan), Abdülkadir Özdemir (Dk. 90+1 Muhammed Şiyar Eroğlu)

        Kasımpaşa: Şant Kazancı, Yaman Suakar (Dk. 83 Batuhan İrgin), Berkay Muratoğlu, Ege Ketahte, Eren Umut Şehitoğlu, Furkan Ulupınar (Dk. 66 Mehmed Ali Kırcıoğlu), Bahtiyar Aras Özden, Emirhan Yiğit, Kaan Doğan, Ömer Efe Ecin, Bünyamin Çetinkaya

        Goller: Dk. 11 Bahtiyar Aras Özden (Kasımpaşa), Dk. 20 Yusuf Fırat, Dk. 41 Ahmet Tuna Akıl, Dk. 90+3 Berkay Ceylan (Kahta 02 Spor)

        Sarı kartlar: Dk. 48 İbrahim Halil Şimşek, Dk. 57 Yusuf Fırat, Dk. 90+2 Muhammed Şiyar Eroğlu (Kahta 02 Spor), Dk. 82 Ömer Efe Ecin (Kasımpaşa)

        ADIYAMAN

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

