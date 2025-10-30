Kahta 02 Spor, Ziraat Türkiye Kupası'nda üst tura çıkmanın sevincini yaşıyor

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda Trendyol Süper Lig ekibi Kasımpaşa'yı 3-1 yenen Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Kahta 02 Spor, üst tura çıkmanın sevincini yaşıyor.

Konuk ettiği Kasımpaşa'yı geriden gelerek 3-1 yenen Adıyaman temsilcisi, tarihinde ilk defa Türkiye Kupası'nda 4. tura yükselmenin gururunu yaşıyor.

Kahta 02 Spor Kulübü Başkanı İsmail Mulhan, AA muhabirine, karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını ve bu sonucun kendileri için sürpriz olmadığını söyledi.

Takım olarak kıymetli futbolculara sahip olduklarını ve daha önce Adana Demirspor'u, İskenderunspor'u elediklerini belirten Mulhan, şunları kaydetti:

"Tüm şehir bu maça odaklandı, çocuklar ve bizler inanmıştık. Güzel bir galibiyet aldık. Kulübümüz geçmişiyle de köklü bir kulüp. Ülke gündemine bu kadar düşeceğini tahmin etmiyorduk ama biz de iyi bir takımız, güzel bir sonuç aldık. İnşallah bundan sonra takımımızı hak ettiği gibi önce 3. Lig'e, ardından 2. Lig'e taşımak istiyoruz."