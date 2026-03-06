Canlı
        Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da genel asayiş uygulaması gerçekleştirildi

        Adıyaman'da genel asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 10:39 Güncelleme:
        Adıyaman'da genel asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalandı.


        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte asayiş suçlarının önlenmesi, suça karışan şahısların yakalanması ve huzur ortamının sağlanması amacıyla denetimler gerçekleştirdi.

        Çok sayıda polisin katıldığı denetimlerde 49 park bahçe, konteyner kentlerde denetimler yaptı.


        Bu kapsamda 2 bin 305 kişinin Genel Bilgi Tespiti (GPT), 620 araç ve 43 motosikletin sorgulanması yapıldı.

        Eksik evrakları bulunan araçlara 609 bin 355 lira idari para cezası uygulanırken, gümrük kaçağı olduğu belirlenen bir araç trafikten men edildi.


        Çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

