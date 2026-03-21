Adıyaman'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Adıyaman'da dere yatağına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı. B.B. idaresindeki 63 ZV 376 plakalı otomobil, Boğazözü Köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına devrildi. Kazada sürücü ve otomobildeki 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

