Adıyaman'da durdurulan otomobilde ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Adıyaman'da şüphelenerek durdurulan araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca ele geçirildi. İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Esentepe Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği plakası açıklanmayan otomobili durdurdu. Ekipler yaptıkları aramada ruhsatsız tabancayla 4 mermi ele geçirdi. Şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.