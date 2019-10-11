Esentepe Anadolu Lisesinde Z-Kütüphane açıldı

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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından desteklenen ‘Zenginleştirilmiş Kütüphane’ olarak bilinen ZKütüphane Esentepe Anadolu Lisesinde açıldı.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumhur Kırılmış, ADYÜ Rektör Danışmanı Doç. Dr. Sayad Kocahan ve Ticaret İl Müdürü Ömer Uslu tarafından kütüphane açıldı.

Açılış sonrasında davetliler kütüphaneyi gezdi. Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü ödeneği ile oluşturulan kütüphaneyi davetliler çok beğendiklerini ifade etti.

Açılışta konuşan Okul Müdürü Evren İnan, “Okulumuza çok değerli katkılar sunacağına inandığımız ZKütüphanenin öğretmen ve öğrencilerimizin uğrak yeri haline geleceğine gönülden inanıyorum” dedi. Kütüphanede özellikli bilgisayarlar, seçkin yazarlardan derlenmiş binden fazla eserin bulunduğu öğrenildi.

ADIYAMAN 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:04

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