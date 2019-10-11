İki bina arasında çıkan yangın korkuttu

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Adıyaman’da, iki bina arasındaki bir boşluk alanda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Yenipınar Mahallesi Yeni Pınar Camii yakınlarında binalar arasında kalan boşluk alanda yıkık bir toprak eve ait tahtalarda bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın meydana geldi. Çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Adıyaman Belediyesi itfaiye ekiplerince alevlere müdahale edildi. Yapılan müdahaleler sonucunda yangın söndürüldü.

Konuyla alakalı soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:04

GÜNEŞ 06:24

ÖĞLE 12:19

İKİNDİ 15:31

AKŞAM 18:04

YATSI 19:19

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