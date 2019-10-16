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Belediye otobüslerinin güzergahı geçici olarak değiştirildi

İHA

Adıyaman Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Adıyaman Üniversitesi önünde sürdürülen battıçıktı çalışmalarından dolayı belediye otobüslerinin güzergahının geçici olarak değiştirildiği belirtildi.

Belediye otobüslerinin güzergahı geçici olarak değiştirildi

Adıyaman Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Adıyaman Üniversitesi önünde sürdürülen battıçıktı çalışmalarından dolayı belediye otobüslerinin güzergahının geçici olarak değiştirildiği belirtildi.
Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından Atatürk Bulvarı Adıyaman Üniversitesi önünde sürdürülen battıçıktı çalışmalarından dolayı Adıyaman Belediyesi’ne ait şehir içi yolcu otobüslerinin güzergahının geçici olarak değiştirildiği açıklandı. Yapılan açıklamada Atatürk Bulvarı üzerinde ve 3. Çevreyolu’nda hizmet veren otobüslerin geçici olarak Altınşehir’in güney kısmından başlayarak, Karaali Köprüsü oradan da Eğriçay Parkı ve son olarak Atatürk Bulvarı güzergahını kullanacağı açıklandı.

ADIYAMAN

16 Ekim 2019 Çarşamba

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