Başkan Kılınç, mahalle sakinleriyle bir araya geldi

Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelmeye özen gösteren Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Sıratut Mahallesini ziyaret ederek mahalle sakinleriyle görüş alışverişinde bulundu.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Sıratut Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek, vatandaşların istek ve taleplerini dinledi. Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği programda, vatandaşlarla sıcak ve samimi bir ortamda sohbet etme fırsatı bulan Belediye Başkanı Kılınç, mahallenin genel durumu ile sorun ve ihtiyaçları hakkında mahalle sakinlerinden bilgi aldı. Adıyaman Belediyesi eski başkanlarından Mehmet Erdem’in de hazır bulunduğu mahalle ziyaretinde görüş ve önerilerini Başkan Kılınç’a iletme fırsatı bulan mahalle sakinleri, her zaman yanlarında gördükleri Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’a teşekkür etti.

Bakan Kılınç ise mahalle sakinlerine yönelik yaptığı konuşmada, ortak akılla Adıyaman’ı yönetmeye devam edeceklerini dile getirdi.

ADIYAMAN 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:08

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