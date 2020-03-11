Öğrenciler koronavirüse karşı dezenfektan üretti



Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri koronavirüse karşı dezenfektan üretiyor.

Okulun kimya laboratuvarında kimyager ve öğretmenler gözetiminde lise öğrencileri tarafından üretilen dezenfektanlar Adıyaman ve ilçelerdeki okulların koronavirüse karşı temizliğinde kullanılmaya başlandı.

Dezenfektan; saf su, sodyum hipoklorit, izopropil alkol ve çeşitli dezenfekte edici kimyasal maddelerden üretiliyor.

Çeşitli temizlik ürünleri ürettiklerini belirten Adıyaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojileri alan şefi Meral Küçüker, şöyle dedi:

"Bölümümüzde biz şu ana kadar çeşitli temizlik malzemeleri üretimini gerçekleştiriyorduk. Koronavirüse karşı birtakım tedbirler alınması gerekiyor. Bu kapsamda biz kimya teknolojileri alanı olarak Adıyaman merkez, ilçeler ve tüm köydeki okullar olmak üzere hepsine dezenfektan madde üretimi gerçekleştirmeye başladık. Bu üretimimize çok hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Yüzlerce ton dezenfektan üretimi yapılacak. Bu üretimler neticesinde okullarımız ilaçlanacak, dezenfekte edilecek ve böylece çocuklarımız her çeşit virüse karşı korunma amacıyla tedbir alınmış olunacak. Bunu biz sadece Adıyaman için yapmıyoruz çevre illerden de oldukça faza sipariş var. Milli Eğitim Bakanlığı talimatı doğrultusunda Türkiye genelindeki kimya teknoloji alanları bu virüse karşı dezenfektan üretimine görevlendirildi. Bu konuda bize ve öğrencilerimize büyük sorunluluklar düşüyor ve bizlerde elimizden gelen çabayı gayreti gösterip sorumluklarımızı yerine getireceğiz ve bu dezenfektanı en iyi şekilde üretmek için çalışacağız. Depolarda bidon ile bütün kamu ve kuruluşlarına, okullara teslimatlarını gerçekleştireceğiz. Bugün başladık daha 1 ton 100 kilo kadar bir üretimimiz oldu aciliyetle yapılması gerekiyordu elimizdeki malzemeyle bugün bunu yaptık ama yarın TIR´lar burada olacak ve yarından itibaren günlük 30 ton ile 50 ton arası üretim yapmayı planlıyoruz."

DHA-Genel Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2020-03-11 18:25:49



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