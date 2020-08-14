Düğünlerde havaya ateş eden magandalar yakalandı

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Adıyaman’da, yapılan düğün törenlerinde havaya rast gele ateş açan magandalar yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, düğün törenlerinde havaya ateş eden G.Y., Y.B., E.K., isimli kişiler Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Yakalanan 3 kişide 2 adet kuru sıkı tabanca ve 26 adet fişek, 1 adet av tüfeği ile 5 adet fişek ele geçirildi. Silah ve fişeklere el konulurken 3 şahıs hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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