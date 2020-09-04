Saman balyaları arasından uyuşturucu çıktı



Mahir ALAN/ADIYAMAN,(DHA)ADIYAMAN´da, uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden, 2'si tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkeze bağlı Çemberlitaş köyünde yaşayan M.C.'ye ait eve operasyon düzenledi. Operasyonda, saman balyaları arasına ve köpek kulübesine saklanmış 6 kilo 874 gram esrar ile 1 tabanca, 8 mermi ve 1 av tüfeği ele geçirildi. M.C. ile C.Ş. ve K.A., gözaltına alındı. Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.C. ve C.Ş., mahkemece tutuklandı. K.A. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2020-09-04 10:56:06



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