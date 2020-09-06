Otomobilin çarptığı yaşlı adam yaralandı

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Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama otomobil çarptı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Kahramanmaraş istikametine giden Vecidi Arıkiz idaresindeki 26 EB 339 plakalı Volkswagen marka otomobil Atatürk Bulvarı üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Karais'e çarptı. Yaşanan kazada Mehmet Karais yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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