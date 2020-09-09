Adıyaman'daki PKK operasyonunda 1 tutuklama

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ADIYMAN, (DHA) ADIYAMAN'da, terör örgütü PKK/KCK'ya malzeme desteği ve lojistik destek sağladığı belirlenen Z.K. tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda, Z.K. gözaltına alındı. Terör örgütü PKK/KCK'ya malzeme desteği ve lojistik destek sağladığı belirlenen Z.K., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Z.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2020-09-09 12:19:49



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