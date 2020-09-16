Batı Avrupa Kirpisi hastane bahçesini mesken tuttu

Kahta Devlet Hastanesi bahçesini mesken tutan Batı Avrupa Kirpisi, çalışanların gözdesi oldu.

Hava kararınca Kahta Devlet Hastanesi bahçesinde görülen Batı Avrupa Kirpisi, solucan, böcek ve sülük gibi canlıları yiyerek besleniyor. Geceleri sık sık görülen kirpiyi fark eden hastane çalışanları kirpinin aç kalmaması için yemek artıklarını bahçeye bırakıyor.

Batı Avrupa ülkelerinde görüldüğü için Batı Avrupa Kirpisi ismini alan kirpiyi gören hastane çalışanlarından Hüseyin Berk, “Hastanemiz bahçesinde bazı noktalarına yemek artıkları bırakıyoruz. Hayvanların burada bunlardan yemesi bizi sevindiriyor. Hayvanlarımıza sahip çıkalım” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.