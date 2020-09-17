Adıyaman Merkez Eskisaray Mahallesinde yaklaşık 4 dönümlük arsa üzerine yapımına başlanılan Halk Eğitim Merkezi binasının temeli dualarla atıldı.

Düzenlenen temel atma törenine Vali Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt ve hayırseverler katıldı.

Bodrum+zemin üzerine 3 katlı olarak inşa edilecek Halk Eğitim Merkezi binası içerisinde atölyeler, çocuk oyun odası, çok amaçlı salon, mescit ve çeşitli kursların verilebileceği odalar olacak.

Temeli atılan Halk Eğitim Merkezi Binasının Adıyaman’a hayırlı olmasını dileyen Vali Mahmut Çuhadar, “Binamızın taban alanı 912 metrekare, toplam inşaat alanı ise 3 bin 994 metrekaredir. Ayrıca aynı bahçe içerisinde 100 metrekarelik kitap deposu inşa edilecektir. Merhum hayırsever Abuzer Yıldırım’ın vesile olması, İşadamı Abdullah Tutak, Konukoğlu ÇİMKO Beton ve Eti Bakır işletmelerinin katkı sunması ile inşaatın kaba kısmı tamamlandıktan sonra binanın geriye kalan kısmı devlet yatırım programı kapsamında yapılacaktır. Temelini attığımız binanın ilimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Kurban kesilmesi ve yapılan duanın ardından Halk Eğitim Merkezi Binasının temeli atıldı.

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