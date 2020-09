Milletvekili Toprak, Alman heyeti Adıyaman’ı keşfetmeye davet etti

AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, Alman basın mensupları ile bir araya geldi.

AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuk İşleri Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Dışişleri Bakanlığı ve Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) organizesinde düzenlenen program kapsamında Alman basın kuruluşları temsilcilerini kabul etti.

Türkiye ile Almanya arasında çok uzun yıllara dayalı bir dostluk olduğunu vurgulayan Milletvekili Toprak, Türkiye'nin tarihi ve kültürel çeşitliliği, doğal güzellikleri bakımından çok zengin bir ülke olduğunu söyledi.

Almanları Adıyaman’ı keşfetmeye davet eden Milletvekili Toprak, Dünya tarihinde önemli bir yer tutan ve Türkiye'nin kültür başkentlerinden olan Adıyaman’ın her yıl on binlerce ziyaretçi ağırladığını ifade ederek şunları kaydetti:

"Adıyaman, tarihi ve turistik varlıkları ile en eski yerleşim yerlerinden biridir. Yüzyıllar boyunca pek çok kültüre ev sahipliği yapmıştır. Başta Nemrut Dağı olmak üzere Kommagene Uygarlığına ait eserlerle ilimizin diğer tarihi ve kültürel değerleri, doğal güzellikleri her yıl binlerce turistin ziyaret akınına uğramaktadır. Tüm Alman dostlarımızı Antalya ve Bodrum ‘un yanısıra olağanüstü manzarası eşliğinde güneşin doğuşunu ve batışını izlemeye, adeta açık hava müzesi olan Adıyaman'ın güzelliklerini keşfetmeye davet ediyorum."

Programa, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Bülent Bilgi, Genel Başkan Yardımcısı Bülent Güven ve Ecevit Bekar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.