Tek katlı evin çatısından düştü, öldü

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Mahir ALAN/ADIYAMAN,(DHA)-ADIYAMAN'da, dengesini kaybederek çatıdan düşen Şükrü Kaya(63), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün gece Bebek köyünde meydana geldi. Tek katlı evin çatısına çıkan Şükrü Kaya, dengesini kaybederek aşağı düştü. Olayı görenlerin çağırdığı ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kaya, acil serviste doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaya'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu.

DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2020-10-04 13:02:30



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