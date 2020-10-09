Yumaklar sevgi ile örülüp çocuklarla buluştu

Adıyaman’ın Sincik Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün özel sektör ve İşKur tarafından desteklenen projesi kapsamında üretilen oyuncaklar minikleri ulaştı.

Tığ ve şiş örücülüğü mesleki kurslarında kursiyer olarak kayıt yapan 30 kadın, amigurumi sanatı ile hem oyuncak yapmayı öğrendi hem de yaptığı el sanatları oyuncaklarını Sincik ilçesinin dört bir tarafında okula yeni başlayan anaokulu çocuklarına ulaştırdı.

Sincik Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde Onur Mahallesinde ve Çatbahçe Köyü Çavçük Mezrasında açılan tığ ve şiş örücülüğü kurslarında Sincik ilçesinde yer alan ana sınıfları için el sanatları ile oyuncaklar yapıldı. Tamamen organik ve sağlıklı olan oyuncaklar anasınıfı öğrencilerine ulaştırıldı. Yapılan ürünler Sincik ilçe Milli Eğitimi Müdürü Ahmet Aydın, Şube Müdürleri İsmail Öner, Ahmet Özelmiş ile halk eğitim çalışanları ve usta öğreticileri tarafından tek tek öğrencilere takdim edildi.

İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hüseyin Meriç konu ile ilgili yapmış olduğu açıklamada, “Bakanlığımızın politikası gereği okul öncesi çağındaki bütün çocukların okullaşması adına kurum olarak ne yapabilirizin peşine düştük. Halk eğitim merkezi olarak okula yeni başlayan öğrencilere ücretsiz oyuncak verilmesinin uygun olacağını düşündük. Bu yüzden kurumumuz bünyesinde İşKur destekli iki tane tığ ve şiş örücülüğü kursu açtık. Bu kurslar bünyesinde oyuncak yapılıp ilçemizdeki tüm anasınıflarına dağıtmak üzere bir proje geliştirdik. Bu proje kapsamında, oyuncakların giderlerini ilçemizdeki firmalar karşılamayı kabul ettiler. Açılan kurslarda amigurumi sanatı ile kursiyerler tığ ve şiş kullanarak, çizgi film kahramanları, tarihi ve kültürel kişilikler ve çocukların seveceği hayvan figürleri yapıldı. Okulların açılması ile beraber okula yeni başlayan anaokulu öğrencilerine oyuncakları ulaştırdık. Emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Oyuncak dağıtımına katılan ilçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın yaptığı konuşmada, “Halk eğitim merkezi müdürlüğü tarafından yürütülen bu güzel ve örnek çalışma hem bizleri hem de okula yeni başlayan çocukları çok mutlu etmiştir. Okula yeni başlayan bir çocuk için en önemli şey sıcak bir yuvadır. Yuvayı da sıcak ve güzel yapan içindeki öğretmen ve materyallerdir. Güler yüzlü öğretmenlerimize, halk eğitim tarafından üretilen bu oyuncakları takdim ederek eksiklikleri biraz daha tamamladık diye düşünüyoruz. Sınıfa ilk girdiğimizde konuşmayan, gülmeyen, içine kapanık küçük yavrularımız oyuncakları görünce yüzünde oluşan tebessüm ve mutluluğun projenin ne kadar anlamlı olduğunu bize göstermektedir. Oyuncakların yapılmasında hem özel sektörümüzün hem de kurumlarımızın işbirliği ve uyumu bizleri çok mutlu etmiştir. Oyuncak yapımında bizlere desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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