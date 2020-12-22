Odunluk yangını büyümeden söndürüldü

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Adıyaman’ın Kahta ilçesinde odunlukta çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, Cami Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan caddesi üzerinde bulunan Bekir Ayak’a ait 2 katlı evde meydana geldi. Evin damında bulunan odunlukta bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ev sahibinin durumu fark etmesi üzerine durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.

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