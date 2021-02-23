'Polisim' yalanıyla hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

"Vazifemi yaptım baba" diye bağırıp çıplak halde böyle koştu

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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN´da, kendisini polis olarak tanıtıp üst araması yaptığı kişinin cep telefonunu alarak kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Cumhuriyet Mahallesi´nde dün gece evine giden Hasan Arutay'un (60) yanına yaklaşan bir kişi, polis olduğunu söyleyerek kimlik sordu. Ardından yaşlı adamın üstünü arayan şüpheli cebinde bulunan 2 bin lira değerindeki cep telefonunu alarak, otomobille kaçtı. Çevredekilerden yardım isteyen Arutay'ın şikayetinin ardından çalışma başlatan polis, güvenlik kayıtlarından şüphelinin H.Ç. olduğunu belirledi. Şüpheli evine düzenlenen operasyonla yakalanırken, çaldığı telefon ise sahibine teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2021-02-23 09:45:43



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