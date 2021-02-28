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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dağtekin’den 28 Şubat açıklaması

İHA

Dağtekin’den 28 Şubat açıklaması

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, 28 Şubat 1997 darbe muhtırasının yıldönümü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.
28 Şubat’ın sadece dönemin hükumetine karşı yapılmış bir darbe olmadığını şanlı bir tarihe ve güçlü bir medeniyete sahip olan millete, bütün kutsallarına, değerlerine, kısacası medeniyetine yapılmış, bizzat askerler tarafından organize edilen ve sivillerin eliyle gerçekleştirilen bir darbe olduğunu belirten Başkan Dağtekin, “Kamuoyunda Postmodern olarak tabir edilen 28 Şubat aslında doğrudan ve açıktan bir darbeydi. Ülkedeki hükumet tehdit, şantaj ve diğer yöntemlerle düşürüldü. Gayrimeşru yollar takip edildi. Antidemokratikti. İrtica ile mücadele adı altında milletin değerleriyle savaşıldı. 28 Şubat sürecinin temelinde eğitim, öğretim ve siyaset hakkının gasp edilmesinin yanı sıra ikna odalarıyla başörtülü öğrencilerimize psikolojik baskıların yapıldığı, üniversite kapılarında polis zoruyla başlarının açtırıldığı karanlık günlerdi. Bir eğitimci ve sendikacı olarak o dönemi çok derinden hisseden ve etkilenen biri olarak 28 Şubat süreci siyasette, ekonomik hayatta, akademik dünyada, sınıfsal düzeyde kifayetsizlerin ihtiras duygularına hitap edilmiş ve kifayetsizlere büyük ödüller dağıtan bir operasyondu. Meşru yollardan seçilmiş bir hükumet milletvekili sayısı üzerinden düşürüldü. Siyasetçiler Milli Güvenlik Kurulu (MGK) üzerinden tehdit edildiler. Çeşitli kararları imzalamaya mecbur bırakıldılar. Tanklar sokaklarda yürütüldü. İnsanlar tutuklandı. Ayrımcılık yapıldı. Siyaset mühendisliği teknikleri uygulandı. Psikolojik harp adeta gündelik hale geldi. Elbette o dönemlerde yasaklarla mücadeleyi Erbakan hocamızdan, darbelerle mücadeleyi ve yasakçı zihniyeti yerle yeksan ederek büyük Türkiye’yi inşa etmeyi ise Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan öğrendik. Son olarak da 15 Temmuz'da kirli eller tekrar devreye girmiş ve ülkemizin son yıllarda yaşadığı ekonomik atılıma karşı ülkemizin göz bebeği kurumu olan Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine çöreklenmiş FETÖ’cü hainlerin eliyle darbe girişiminde bulunulmuştur. Ancak milletimizin engin feraseti ve cumhurbaşkanımızın liderliği ile oynanan oyun bozulmuştur. Darbeyi bitirme ve darbecilere darbeyi rüyasında bile göremeyeceği atmosferi yaşatmayı da topyekun devletmillet bütünleşmesi ile gerçekleştirerek darbe teşebbüslerini tarihin karanlık sayfalarına gömdük. 28 Şubat müdahalesinden 24 yıl sonra güçlü demokrasisi, kalkınan ekonomisi ve artan özgüveniyle ilham kaynağı olan bir Türkiye var. Bir daha böyle meş'um günlerin yaşanmaması için 82 milyon hep birlikte omuz omuza mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu vesile ile vefatının 10. yılında rahmetli Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızı, saygıyla, rahmetle ve minnetle anıyorum” diye konuştu.

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