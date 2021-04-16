Polisten pos tefecilerine operasyon

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Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri pos tefeciliği operasyonu gerçekleştirdi.

KOM Şube Müdürlüğü ekipleri pos tefeciliği suçuna yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında il merkezimizde cep telefonu ticareti üzerine faaliyet gösteren iş yerinde arama yaptı.

Yapılan aramada 12 adet pos cihazı ile farklı kişilere ait 27 kredi kartı, 12 adet kaçak cep telefonu ele geçirilmiştir. B.G isimli şüpheli şahıs hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.

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