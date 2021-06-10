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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jandarma ve Emniyetten PKK'ya ortak operasyon

İHA

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yaklaşık bir yıldır Adıyaman İl Jandarma Komutanlığının titiz çalışmalarıyla PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Jandarma ve Emniyetten PKK'ya ortak operasyon

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yaklaşık bir yıldır Adıyaman İl Jandarma Komutanlığının titiz çalışmalarıyla PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.
Terörizmin Finansmanı soruşturmalarında örgüte malzeme, yiyecek, gıda ve yer temininde bulunan şüphelilere yönelik toplamda 21 operasyon düzenlenmiş gözaltına alınan 16 kişi ise tutuklanmıştı.
Son olarak geçtiğimiz günlerde yine terörizmi finanse eden 3 şüpheli emniyet ve jandarma ekiplerinin birlikte topladıkları istihbarat ve deliller sayesinde gözaltına alındı. Şüphelilerden S.S. ile H.T. hakkında sağlık problemleri ve yaşlarının büyük olması sebebiyle adli kontrol kararı verildi. Şüphelilerden A. Y. ise tutuklandı.
Şüphelilerden H. T.'nin geçtiğimiz yıllarda Adıyaman kırsalında öldürülen terörist Y.T.'nin babası, diğer şüpheli S.S'nin ise 1992 yılında örgüte katılan ve aynı yıl Malatya kırsalında öldürülen A. R. S.'in babası olduğu öğrenildi.
Tutuklanan A.Y.'nin ise geçmişte HDP tarafından organize edilen gösterilere katıldığı, kırsaldaki örgüt mensuplarına kendi üzerine yazdırdığı ilaçlar ile erzak götürdüğü tespit edildi. Operasyonların hız kesmeden devam edeceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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