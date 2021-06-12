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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milletvekili Aydın, “Kahta’da kentsel dönüşüm şart”

İHA

Milletvekili Aydın, “Kahta’da kentsel dönüşüm şart”

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Vali Mahmut Çuhadar Başkanlığında ilçe koordinasyon toplantısında konuştan AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Ahmet Aydın, Kahta’da kentsel dönüşümün başlaması gerektiğini söyledi.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Vali Mahmut Çuhadar Başkanlığında ilçe koordinasyon toplantısı düzenledi.
Programın açılış konuşmasını yapana Kahta Kaymakamı Abdil Koç, ilçelerin ihtiyaç ve taleplerini yerinde tespit etmek amacıyla vali, milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla birlikte Kahta'da İlçe Yatırım Koordinasyon Toplantısının icra edildiğini söyledi. Kahta’nın sosyal ve ekonomik alanda ihtiyaç duyduğu yatırım ve taleplerin istişare edildiği toplantıda Kaymakam Abdil Koç, ilçede yapılan ve yapılması planlanan yatırımlar hakkında kapsamlı bir bilgilendirme yaptı.
AK Parti Kahta İlçe Başkanı Bedir Yeni, prestijli ve büyük bir proje olan KahtaSiverekNissibi Köprüsü Yolu’nun biran önce bitmesi için destek istedi.
Kahta Belediyesi’nin projelerini, yatırımlarını ve yapımı devam eden çalışmalarını sinevizyon gösterimi ile anlatan Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı yeşil alanlar ve özellikle de Toprak Mahsulleri Ofisi’nin yerine Kent Parkı Projesini ‘tahsisinin sağlanması halinde’ hayata geçirmek için destek istedi.
Bölükyayala Belde Belediye Başkanı Gaffari Akkuş, stabilize yolların bakımı ve yangınlarda yaşanan sıkıntıları gidermek için itfaiye aracı talebinde bulundu.
Yerelde çok ciddi çabalar içerisinde olduğunu belirten Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, “Ekonomik daralmaya rağmen ciddi yatırımlar yapılıyor. Bizler yerelde çok ciddi çabalar içerisindeyiz. Israrlı taleplerimiz var. Sağ olsunlar vekillerimiz Ankara’da bize gerekli desteği sağlıyorlar. Hizmet noktasında duygusallığa kapılmayalım. Bu memlekete hizmet edeceksek herkes bizim kardeşimizdir” dedi.
Ülkenin sağlık ve aşılamada gelinen noktaya dikkat çeken AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak ise, “Bugün itibariyle 32 milyon aşılama yapıldı. Dünyada en iyi aşılama yapan ülkelerinden biriyiz. Dünya sıralamasında 10. Sıradayız. Şehir Hastanelerine ne gerek var diyenlerin iyi ki şehir hastaneleri var dediklerini gördük” şeklinde konuştu.
AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat ise, Kahta’da, AK Partinin kuruluşundan bu yana nelerin yapıldığını, sorunların neler olduğunu, hangi yatırımların gerçekleştiğini Kahta halkının çok iyi bildiğini ve bu hizmetlerin artarak devam edeceğini söyledi.
AK Parti Milletvekili Ahmet Aydın ise, “İlimizin ve tüm ilçelerimizin yatırımları için bize gelen tüm projeler için Ankara’daki tüm ilgili bakanlıkların kapısını aşındırıyoruz. Sanayi ve tarım yatırımlarıyla ilgili genel müdürlük veya bakanlığı gidiyor takipçisi oluyoruz. Çalmadık kapı bırakmıyoruz. Bakın Pandemiye rağmen bir sene içinde bir hastanenin ihalesini yaptık. Kahta’daki demirciler için yeni bir yer bulup çıkardıktan sonra, eski çarşı için kentsel dönüşüm çalışmalarına başlamamız lazım. Ulu Camii civarını ve arka taraflarını kentsel dönüşüm ile beraber hem yeni diş hastanesi hem de sgk binası oraya güzel bir görünüm ve estetik katacaktır” diye konuştu.
Kahta Kültür Merkezinde düzenlenen programa Vali Mahmut Çuhadar, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Ahmet Aydın, Muhammed Fatih Toprak, İbrahim Halil Fırat, Kahta Kaymakamı Abdil Koç, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Akıncılar Belde Belediye Başkanı İsmet Çetinkaya, Bölükyayla Belediye Başkanı Gaffari Akkuş, İl Genel Meclis Başkanı M. Can Erdoğan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Kahta ilçe Başkanı Bedir Yeni, kurum amirleri ve muhtarlar katıldı.

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