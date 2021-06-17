Arzumkent Caddesi asfaltlanıyor

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Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı asfalt ekipleri, çalışmalarını Arzumkent Caddesi’nde yoğunlaştırdı.

Önceki gün Mimar Sinan Mahallesi'nde asfalt serimi işlemine başlayan ekipler, Arzumkent Caddesi’ne yönelerek güzergahı yeni asfaltla buluşturdu. Altyapısı tamamlanan cadde ve sokakları asfaltlayan ekipler, faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, Mimar Sinan Mahallesi'nde bozuk olan cadde ve sokaklarda gerçekleştirdikleri çalışmalarla vatandaşların mağduriyetini ortadan kaldırdıklarını söyledi.

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